Piteștenii au ajuns la 49 de puncte, în timp ce FCSB are 43, cu un meci în minus. Chiar dacă roș-albaștrii ar câștiga tot până la final, iar Argeș ar pierde cu Unirea Slobozia, clasamentul la egalitate de puncte ar avantaja formația din Trivale, care a câștigat ambele dueluri directe din sezonul regulat.

Cum a reacționat Bogdan Stelea după ce FCSB a ratat oficial play-off-ul

La finalul partidei, Sport.ro a luat legătura cu Bogdan Stelea, fost portar la Dinamo și FCSB. Acesta nu s-a declarat surprins.

„Nu mi se pare o surpriză. Dacă mă întrebai la începutul anului, da, mi s-ar fi părut. Dar acum nu. Era o chestiune anunțată, era greu să mai intre în play-off. Șanse erau, dar depindeau de ce făceau alții, nu doar de ei.

Dinamo nu e ușor de bătut, dar FC Argeș a avut un parcurs foarte bun pe tot parcursul anului. Dacă începem să spunem că e nou-promovată și de asta e surpriză, e o problemă. Au arătat constanță și au demonstrat că pot bate pe oricine”, a spus Stelea pentru Sport.ro.

Fost internațional la trei Campionate Mondiale, în 1990, 1994 și 1998, Stelea consideră că ratarea play-off-ului este consecința unui sezon oscilant pentru FCSB, care nu a mai depins doar de propriile rezultate pe final de sezon.