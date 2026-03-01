Internaționalul român a fost titular și a părăsit terenul în minutul 88, fiind înlocuit cu Zini. Marin a avut un rol important în revenirea oaspeților.

În minutul 34, la scorul de 1-0 pentru gazde, mijlocașul a oferit o pasă excelentă pentru Barnabas Varga, iar atacantul maghiar a restabilit egalitatea.

Nota primită de Răzvan Marin după ce a oferit o pasă de gol

Evoluția sa de pe „Panthessaliko” a fost apreciată de specialiștii SofaScore, care i-au acordat nota 7,1, peste media echipei.

Cea mai mare notă a meciului a fost 7,8, primită de Filipe Relvas, în timp ce Luka Jovic, ex-Real Madrid, a avut cel mai slab calificativ, 5,6.

După assist-ul din această etapă, Marin a ajuns la opt pase decisive și șase goluri în toate competițiile sezonului.

AEK Atena revine pe teren sâmbătă, 7 martie, pentru duelul pe teren propriu cu AEL Larissa din etapa #24. Cinci zile mai târziu grecii se vor duela în deplasare cu Celje, în optimile Conference League.