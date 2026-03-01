Campioana României, FCSB, va juca în premieră în play-out, de când există formatul play-off/play-out în primul eșalon. Craiova, Rapid, Dinamo, CFR, ”U” și FC Argeș și-au asigurat prezența în play-off.

Ilie Dumitrescu știe ce are de făcut FCSB după ce a ratat play-off-ul: ”E o variantă”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, susține că FCSB trebuie acum să încheie play-out-ul pe locul 7, ca să își joace ultima carte pentru accederea în cupele europene în următoarea stagiune.

Locul 7 joacă baraj cu locul 8 din play-out, iar câștigătoarea va înfrunta echipa care completează podiumul în play-off pentru un loc în turul al doilea preliminar UEFA Europa Conference League.

”Pregăteşti locul 7, dai baraj cu locul 8 şi după la baraj. E o variantă, e şansa asta, vorbim şi de play-out-ul ăsta care e mai competitiv pentru că există şansa asta de Europa.

Vor fi Oţelul, UTA, Farul. Trebuie să adune entuziasm. Poţi salva sezonul”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

După Dinamo - FC Argeș 0-1, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a explicat că o să mai vorbească doar dacă echipa sa va prinde Conference League și că declarațiile din această seară sunt singurele pe care le va mai oferi.

”De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata!

Dacă intră în Conference, vorbesc din nou. Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a spus Becali, potrivit gsp.