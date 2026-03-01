Matematic în play-out indiferent de rezultatele din ultimele două etape, FCSB a început ”în forță” meciul de la Arad și a marcat de trei ori în prima repriză.
Mihai Lixandru a fost cel care a deschis scorul în minutul 11, iar în minutul 34 a marcat pentru 3-1 și a reușit să-și treacă în cont ”dubla”.
Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Cea mai bună versiune din ultimii doi ani”
Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a tras concluzii după prima repriză și s-a arătat impresionat de forma mijlocașului de la FCSB.
„Lixandru e în cea mai bună versiune din ultimii doi ani. E într-o formă extraordinară, verticalizează, dă pasă, pleacă pe poziție viitoare.
Cisotti, la fel, foarte bun. Bîrligea a fost foarte activ, a avut câteva ocazii de a marca. Fără presiune!”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.
UTA Arad - FCSB, echipele de start:
- UTA (4-2-3-1): Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Mino Sota - Abdallah, A. Roman (cpt.), Tzioni - M. Coman
- Rezerve: Tordai - Fl. Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Hrezdac, Van Durmen, Țăroi, L. Mihai, Ov. Popescu, Ciubancan, Ndon
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, J. Paulo - Lixandru, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Zima - Dawa, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa