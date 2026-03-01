Matematic în play-out indiferent de rezultatele din ultimele două etape, FCSB a început ”în forță” meciul de la Arad și a marcat de trei ori în prima repriză.

Mihai Lixandru a fost cel care a deschis scorul în minutul 11, iar în minutul 34 a marcat pentru 3-1 și a reușit să-și treacă în cont ”dubla”.

Ilie Dumitrescu e impresionat: ”Cea mai bună versiune din ultimii doi ani”

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a tras concluzii după prima repriză și s-a arătat impresionat de forma mijlocașului de la FCSB.

„Lixandru e în cea mai bună versiune din ultimii doi ani. E într-o formă extraordinară, verticalizează, dă pasă, pleacă pe poziție viitoare.

Cisotti, la fel, foarte bun. Bîrligea a fost foarte activ, a avut câteva ocazii de a marca. Fără presiune!”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

UTA Arad - FCSB, echipele de start: