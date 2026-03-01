Piteștenii sunt acum la șase puncte de FCSB, astfel că rezultatele din ultima etapă din sezonul regulat nu vor mai conta. FCSB va juca în premieră în play-out, dar poate obține un loc de Europa dacă va câștiga barajul de Conference League.

Echipa lui Gigi Becali a fost singura de până acum care a prins play-off-ul în fiecare an cu noul format al campionatului cu play-off și play-out. La începutul acestui an, finanțatorul campioanei en-titre părea convins că FC Argeș nu va rămâne în zona play-off-ului.

Gigi Becali, scos din play-off de omul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”

După meciul câștigat de piteșteni cu FCSB, scor 1-0, primul din 2026, Gigi Becali a râs copios de antrenorul Bogdan Andone. A fost iritat de întrebarea primită despre parcursul bun al nou-promovatei, iar apoi a oferit o reacție ironică la adresa tehnicianului care l-a scos azi din calculele pentru play-off.

”Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. (n.r. - pe un ton ironic) A venit, e posibil să se bată la podium. Extraordinar de bun antrenor e Bogdan Andone. Vai, dar ce treabă face! Pe mine mă întrebi la ce mă aștept de la Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone! Care e problema mea?

Crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? N-o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone?”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport, în luna ianuarie.

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

Primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este cel al meciurilor directe, unde FC Argeș are avantaj, după ce a învins-o pe FCSB în două rânduri: 2-0 și 1-0.