Marcus Rashford și-a dat acordul și semnează cu Barcelona!

Atacantul englez a impresionat în timpul scurt petrecut la Barcelona, acolo unde a fost împrumutat de Manchester United până la finalul sezonului. Între cele două cluburi există o clauză potrivit căreia Rashford poate fi transferat definitiv pentru 30 de milioane de euro, pe care gruparea blaugrana a decis să o activeze.

Viitorul lui Rashford la Barcelona era pus sub semnul întrebării, în contextul în care clubul catalan trece printr-o perioadă delicată pe plan financiar, dar în cele din urmă catalanii vor plăti suma solicitată de United.

Englezul s-a înțeles deja cu Barcelona în privința unui contract valabil pentru următorii trei ani, scriu catalanii de la Sport. Rashford este la al doilea împrumut de la Manchester United, după ce în sezonul precedent a jucat pentru Aston Villa.