Și-a dat acordul și semnează! Transferul la Barcelona a intrat în linie dreaptă La Liga
Marcus Rashford (28 de ani) va fi transferat definitiv de către Barcelona la Manchester United, la finalul sezonului curent. 

Marcus RashfordBarcelonaManchester United
Marcus Rashford și-a dat acordul și semnează cu Barcelona!

Atacantul englez a impresionat în timpul scurt petrecut la Barcelona, acolo unde a fost împrumutat de Manchester United până la finalul sezonului. Între cele două cluburi există o clauză potrivit căreia Rashford poate fi transferat definitiv pentru 30 de milioane de euro, pe care gruparea blaugrana a decis să o activeze.

Viitorul lui Rashford la Barcelona era pus sub semnul întrebării, în contextul în care clubul catalan trece printr-o perioadă delicată pe plan financiar, dar în cele din urmă catalanii vor plăti suma solicitată de United.

Englezul s-a înțeles deja cu Barcelona în privința unui contract valabil pentru următorii trei ani, scriu catalanii de la Sport. Rashford este la al doilea împrumut de la Manchester United, după ce în sezonul precedent a jucat pentru Aston Villa.

Rashford, unul dintre favoriții lui Hansi Flick 

Banii sunt, de altfel, principalul motiv pentru care lucrurile se mișcă greu în privința lui Rashford, iar mutarea nu a fost încă oficializată. Atacantul de bandă s-a integrat rapid în angrenajul lui Hansi Flick. 

Antrenorul german este mulțumit de polivalența lui Rashford, de randamentul său și mai ales de faptul că nu are obiecții atunci când începe partidele în calitate de rezervă. Rashford este o extremă stânga, capabilă să evolueze și în flacul drept, și ca atacant central.

  • 34 de meciuri, 10 de goluri și 13 pase decisive a adunat Marcus Rashford la Barcelona.
  • 40 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
