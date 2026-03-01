Echipa constănțeană a reclamat vehement neacordarea a două penalty-uri în partida pierdută pe teren propriu în fața formației din Gruia. Fazele incriminate de gazde au avut loc în minutele 69 și 90+2, la contactele dintre Matei Ilie și Gustavo, respectiv Marian Huja și Iustin Doicaru. Brigada condusă de centralul Florin Andrei a lăsat jocul să continue de fiecare dată, deciziile stârnind nemulțumiri masive.

Acuzații frontale la adresa oficialilor din Gruia

Adrian Porumboiu, fostul finanțator al echipei FC Vaslui, a intervenit în conflict și a adus în discuție istoricul controversat al lui Iuliu Mureșan. Porumboiu a subliniat că revenirea acestuia în structurile de conducere alimentează suspiciunile privind arbitrajele favorabile de care ar beneficia formația ardeleană.

”Nu am avut meciuri cu ei (n.r. Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany), ci ei au avut meciuri cu arbitrii. Nu are rost să vorbim. Vorbim doar despre arbitraj, care este destinat celor care vor să arbitreze două echipe în culori diferite. Unii au un 'pedigree'.

Real Madrid e sprijinită, ajutată cu unele faze care au avut direcție către ei. Așa și la noi în țară. A fost și la noi o echipă și poate a revenit. CFR e sub patronatul lui Varga. Acum că a revenit 'Baciul' Mureșan, poate oricine să facă orice fel de speculație! Eu mă refer doar la fazele respective. Au fost lovituri de la 11 metri și trebuie exclusă orice altă variantă”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit Digisport.