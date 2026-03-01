Meciul din divizia a doua spaniolă între Real Sporting şi Leganés nu s-a terminat. O problemă medicală gravă a unui spectator a dus la suspendarea meciului. În minutul 4, jucătorii de la Leganés au observat că se acordau îngrijiri medicale în tribune la stadionul El Molinon-Enrique Castro. Aceasta a dus la o scurtă întrerupere, jucătorii începând să se încălzească din nou. În minutul 14, arbitrul a discutat cu cei doi antrenori, Borja Jiménez şi Igor Oca, precum şi cu cei doi căpitani, înainte de a-i trimite la vestiare fără a oferi mai multe informaţii.

Între timp, ecranele gigant ale stadionului afişau două mesaje care semnalau această actualizare, dar fără alte detalii. Potrivit As, starea de sănătate a suporterului era gravă. Cele două echipe, aflate deja la vestiare, fuseseră informate despre situaţie şi erau conştiente de posibilitatea unei întreruperi definitive a meciului. Sporting a anunţat amânarea prin intermediul ecranelor gigant şi al unui comunicat de presă. „Ne pare rău să vă informăm că meciul este suspendat din cauza unei urgenţe medicale. Siguranţa tuturor spectatorilor este prioritatea noastră absolută. Vă rugăm să păstraţi calmul şi să cooperaţi la ieşirea din stadion”, a declarat clubul.

După mai mult de 30 de minute de întrerupere, meciul a fost oficial oprit, suporterii fiind invitaţi să părăsească stadionul. „Meciul a fost întrerupt în minutul 3'17" al primei reprize din cauza unei urgenţe medicale în tribune. După câteva minute de aşteptare pe teren, am fost informaţi despre gravitatea situaţiei, iar responsabilul cu securitatea a cerut tuturor participanţilor să se îndrepte spre vestiare. Odată ajunşi în interior, ni s-a anunţat decesul persoanei respective”, a scris arbitrul în raportul său. „După consultarea reprezentanţilor celor două cluburi şi ai La Liga, şi de comun acord, am decis să opresc definitiv meciul.” Într-un comunicat, Sporting Gijon a oficializat decesul suporterului său, în vârstă de 82 de ani şi membru al clubului de 40 de ani.

