Daniel Pancu a fost prezentat oficial ca antrenor al Rapidului, în cadrul unui eveniment desfășurat la stadionul din Giulești, iar primele sale declarații au vizat deja planurile pentru noul sezon și reconstrucția lotului.

Daniel Pancu a anunțat cinci transferuri la Rapid: „S-ar putea să fie vorba de mai mulți”

După prezentarea oficială, evenimentul s-a mutat în sala de conferințe, unde tehnicianul a vorbit despre necesitatea unor schimbări importante în cadrul echipei.

„Avem nevoie de jucători peste nivelul celor de acum și cu un anumit profil. Cred că vor fi minim cinci transferuri. S-ar putea să fie vorba chiar de mai mulți”, a declarat Daniel Pancu la prima sa conferință în calitate de antrenor al Rapidului.

Rapid vine după un sezon dezamăgitor. Giuleștenii au încheiat sezonul regulat pe locul 2, cu 56 de puncte, însă au avut un parcurs slab în play-off, unde a terminat pe poziția a 5-a, cu 34 de puncte.

Formația din Giulești a bifat o singură victorie în cele 10 meciuri din play-off, la care se adaugă trei remize și șase înfrângeri, un bilanț care a scos în evidență problemele din lot.

În CV-ul lui Pancu mai găsim echipe precum Poli Iași, FC Voluntari sau CFR Cluj. Tehnicianul a stat și pe banca selecționatelor U20 și U21 ale României.