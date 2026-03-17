Fostul portar al echipei naționale a comentat afirmațiile tehnicianului de la malul mării referitoare la calitățile lui Rafael Munteanu. Ianis Zicu a susținut că goalkeeperul de 20 de ani are intervenții peste nivelul unor nume consacrate. Stelea a rememorat perioada în care a împărțit vestiarul cu actualul antrenor și a ținut să nuanțeze comparația făcută de acesta.

Plasamentul compensează agilitatea

Fostul internațional a explicat că, la momentul interacțiunii lor la Dinamo, vârsta îl făcea să se bazeze mai mult pe experiență decât pe agilitate. Totodată, el a analizat pe scurt și prestația tânărului Munteanu, punctând un detaliu tehnic.

„Păi, Zicu a fost coleg cu mine la Dinamo în 2005, când aveam 38 de ani. Trebuia să mă vadă la 20 de ani. La 38 de ani, știi care e problema? Nu prea aveam nevoie de reflexe, că învățasem să stau în poartă și stăteam destul de bine și veneau mingile la mine. Trebuia să mă vadă când aveam 20 de ani.

Da, e bun, e ok, dar mingea e cam lângă el. Stai ușor. Are 20 de ani, pe bune. Are un reflex foarte bun”, a spus Stelea la Digisport.

Rafael Munteanu (20 de ani) a strâns nouă meciuri în tricoul Farului Constanța în acest sezon, reușind să încheie patru dintre acestea fără gol primit.