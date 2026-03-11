Partida Turcia – România este programată pe 26 martie, iar în cazul în care tricolorii vor reuși o surpriză și se vor califica în finala barajului, se vor duela cu Slovacia sau Kosovo.

Bogdan Stelea: ”Târnovanu ar trebui să fie la echipa națională!”

Bogdan Stelea a vorbit despre opțiunile pe care selecționerul le are la nivel de portar.

În mod cert, portarul titular în meciul cu Turcia va fi Ionuț Radu, având în vedere forma pe care o traversează goalkeeper-ul la Celta Vigo. Semnele de întrebare apar când vine vorba despre rezerve. Fostul mare portar a transmis că în opinia sa și Ștefan Târnovanu ar trebui să fie în lotul echipei naționale, chiar dacă portarul de la FCSB nu mai apără, iar echipa va juca în play-out.

Stelea consideră că nu este vina lui Târnovanu că nu mai apără, în condițiile în care titularizarea portarului under-21 Matei Popa a venit la ordinul lui Gigi Becali.

”Popa e un portar bun, dar nu știu dacă ar trebui să ajungă la națională. Târnovanu ar trebui să fie la echipa națională. Târnovanu nu mai apără, dar nu mai apără gratuit, de aia nu mai apără”, a spus Bogdan Stelea la Digi Sport.