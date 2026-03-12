Fostul goalkeeper al „Generației de Aur” a apreciat că Vasile Iordache (75 de ani) este cel mai valoros portar român din istorie.

Iordache a jucat pentru Poli Iași (1969–1971), Steaua (1971–1984) și FCM Brașov (1984–1986), adunând 25 de selecții pentru naționala României.

Florin Prunea a numit cei mai buni portari români

Pe locul al doilea, Prunea l-a ales pe Dumitru Moraru (69 de ani), cu 39 de selecții pentru prima reprezentativă. „

Țețe” Moraru a evoluat pentru Metalul București (1972–1974), Steaua (1974–1978), Sportul Studențesc (1978–1981), Dinamo (1981–1989), Victoria București (1989) și IK Start (1990–1991) din Norvegia.

„Vasile Iordache (n.r.- e cel mai bun portar român din toate timpurile). După aceea, sigur, Moraru, că am crescut în umbra lui, eram copil la Dinamo”, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Cuvinte mari despre rivalul Bogdan Stelea

Ulterior, Florin Prunea a susținut că fostul său rival, Bogdan Stelea (58 de ani), a fost un portar mai bun decât el: „Da (n.r.- Bogdan Stelea a fost mai bun). Trebuie să recunoști. Câte meciuri are Stelică la națională, câte am eu? Pe bune. El se duce înspre 90, eu am cam jumate”.