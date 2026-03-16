Evoluția goalkeeperului de 20 de ani l-a impresionat chiar și pe antrenorul Ianis Zicu, care a avut numai cuvinte de laudă pentru elevul său.

Ianis Zicu: „N-am văzut la Lobonț, Stelea sau Prunea genul acesta de reflexe”

La conferința de presă de după partidă, tehnicianul Farului a declarat că a observat la Munteanu reflexe pe care nu le-a întâlnit nici la portari importanți ai fotbalului românesc.

Antrenorul a explicat însă că dezvoltarea portarului depinde de seriozitatea cu care se pregătește zi de zi, mai ales într-un post în care presiunea este uriașă și orice greșeală se vede imediat.

„E un portar care are genul acesta de reflexe. Eu ce am văzut în această perioadă până să luăm hotărârea să-l titularizăm, am văzut lucruri pe care nu le-am văzut nici la... fără să jignesc pe cineva, nici la Lobonț, la Bogdan Stelea, la Florin Prunea, portari cu care am fost coleg.

N-am văzut genul acesta de reflexe pe care Rafa le avea în timpul antrenamentelor. Acum a arătat și la meciuri că este capabil.

Dar și la el contează foarte mult dorința de a se antrena în fiecare zi și să-și dorească să fie mai bun, pentru că presiunea la portar este enormă. Greșeala vine și o să vină pentru că asta e... asta e meseria pe care și-au ales-o, aceea de a fi portar și atunci lucrurile sunt puțin mai complicate, fiind acolo ultima apărătoare, poți... poți să greșești.

Dar se vede că e un portar foarte talentat și nu trebuie să spun eu mai multe, lucrurile acestea le văd cei care se uită la meci”, a spus Ianis Zicu, la conferința de presă.

Rafael Munteanu a debutat în Superliga pe 15 februarie, într-un succes cu Rapid, scor 3-1. De atunci a adunat nouă apariții pentru Farul în toate competițiile și a primit șase goluri, reușind în același timp patru meciuri fără gol primit.

Portarul, născut pe 1 martie 2006, este produs al academiei Farul și internațional U21. În trecut a fost împrumutat la CSA Steaua și Câmpulung Muscel, iar în vara lui 2025 a revenit la formația constănțeană.