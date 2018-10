Reactia lui Andrei Ivan dupa ce Gigi Becali a anuntat ca a facut OFERTA sa-l aduca la FSCB: "Nu stiu de ce a spus asta!"

Ivan nu are de gand sa revina in Liga 1.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gigi Becali a declarat astazi la Pro X ca a facut oferta pentru Andrei Ivan, jucator imprumutat de Rapid Viena de la Krasnodar din Rusia. Fostul jucator al Craiovei spune insa ca cei de la Rapid Viena doresc sa activeze clauza pentru un transfer definitiv.

“Eu nu am vorbit cu nimeni de la Steaua, nici cu domnul Gigi Becali. Am vazut ce a declarat, nu stiu ce se intampla, nu stiu de ce a zis asta. Eu joc la Rapid Viena si aici o sa mai joc 3 ani, pentru ca actualul meu club ma cumpara sigur! E posibil sa fi platit deja…

Eu sunt acum in Scotia, am meci in Europa League. Daca as fi tentat de o oferta de la Steaua? Nu se pune problema. Nu mai vin sa joc in Romania curand!“ a spus Andrei Ivan pentru Fanatik.