EXCLUSIV | "Am facut aseara oferta de 1.8 milioane pentru el! E atacant adevarat, e fotbalist!" Becali a discutat deja si cu jucatorul

Gigi Becali il vrea din nou pe Ivan la FCSB!

Gigi Becali a dezvaluit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca il vrea din nou pe Andrei Ivan. El a spus ca a discutat cu rusii de la Krasnodar, dar si cu fotbalistul, caruia i-a propus acelasi salariu pe care il incaseaza in prezent.

"Ieri am facut o oferta de 1.8 milioane pentru un atacant roman, plus 26.000 euro salariu! Nu va zic cine e! El atat ia acum, fix 26.000 euro. Si i-am zis ca ii dau tot atat. E un atacant din afara. E unul dintre Ivan sau Puscas, da! Dar nu va zic mai mult, gata!

Bine, hai ca oricum il gasiti, Ivan este! Mi-a placut tot timpul de el!

Krasnodarul vrea 1.8 milioane pe el. Mi-a zis ca daca Rapid Viena nu da 900.000 euro la iarna, cade toata intelegerea. Atunci o sa platesc eu banii si il iau.



Cand era el la Craiova, am oferit 3.5 milioane pe 4 jucatori. Era pachet, era si Bancu acolo.

Ivan e fotbalist, de-aia il iau, ca e fotbalist. Joaca si atacant, joaca si al doilea varf, joaca si in stanga", a spus Gigi Becali la PRO X.