"Dybala de la FCSB" le-a luat ochii italienilor! Interviu special cu "cea mai mare perla". Ce spune Gigi Becali

Becali e sigur ca Olimpiu Morutan va fi mai bun ca Paulo Dybala. Tot el a dezvaluit ca un ziarist italian a luat legatura cu FCSB pentru a realiza un interviu cu mijlocasul de 19 ani.

Gigi Becali e sigur ca Olimpiu Morutan este fotbalistul care ii va realiza in sfarsit marele vis, acela de a pleca pe zeci de milioane in strainatate. Pana atunci, el asteapta de la fotbalistul adus de la Botosani sa performeze in Liga I.

Patronul FCSB a dezvaluit ca Morutan a fost remarcat si de italieni, care vor sa faca un interviu special cu el.

"M-a contactat cineva, ca a zis un ziarist din Italia ca vrea sa faca un interviu special cu Morutan, cea mai mare perla a Europei in momentul asta", a spus Becali la Digi.

Morutan are 19 ani si incaseaza 8.000 euro pe luna. Becali spune ca ii va mari contractul la 14.000 euro pe luna si ii va pune o clauza de cel putin 70 milioane euro.