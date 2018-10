Decizie de neinteles pentru FCSB: cat costa un bilet la meciul cu Chiajna de la Voluntari! Fanii se revolta pe net. FOTO

FCSB are meci cu Chiajna in Liga 1.

Pe primul loc in acest sezon, FCSB e pe locul 2 la media de spectatori, mult in spatele Universitatii Craiova.

FCSB a fost parasita si de doua galerie, care s-a simtit jignita de Gigi Becali. In aceste conditii, conducerea clubului a stabilit preturi mari pentru meciul cu Chiajna disputat la Voluntari; 60 de lei la trinuna a doua si 75 si 100 de lei la tribuna I. Asta in conditiile in care FCSB nu a avut parte de sustinere masiva la partidele cu Botosani si Calarasi desfasurate in Ilfov. Meciul cu Chiajna e ultimul pe care FCSB il joaca la Voluntari, urmand ca echipa sa revina pe National Arena dupa lucrarile de reparare de la gazon.

FCSB a stabilit bilete accesibile la peluza in schimb pentru meciul cu Chiajna.

Cat costa biletele



PELUZA – 15 LEI

TRIBUNA 2 – 60 LEI

TRIBUNA 1 PERIFERIC – 75 LEI

TRIBUNA 1 CENTRAL – 100 LEI