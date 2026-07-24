Potrivit tragerii la sorţi de vineri, programul primei etape este: Rapid Bucureşti – Dinamo Bucureşti, CS Vâlcea – Steaua Bucureşti, FC Argeş Piteşti – CSU Sibiu, CSO Voluntari – CSM Ploieşti, CSM Galaţi – CSM Raiffeisen Oradea, SCM Poli Timişoara – CSM Tg. Mureş şi Corona Braşov – SCMU Craiova.

Sezonul 2026-2027 debutează în 3 octombrie, iar în 16 aprilie 2027 se va încheia sezonul regulat, după 26 de etape (tur-retur).

La fel ca în sezonul trecut, campioana U BT Cluj va intra în competiţie doar din play-off, pe prima poziţie a clasamentului, dar fără a avea avantajul terenului propriu până la final.

În play-off se vor califica echipele de pe locurile 1-6, care se vor alătura campioanei U BT Cluj. Ultimul loc disponibil în play-off va fi rezervat echipei care va câştiga turneul play-in, în care vor evolua formaţiile de pe locurile 7-10 în sezonul regulat.

Meciurile din play-off vor avea loc în perioada 21 aprilie – 6 iunie 2027, în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”, respectiv ”cel mai bun din trei partide” pentru locurile 5-8 şi finala pentru medalia de bronz.

În sezonul 2026-2027 nicio echipă nu va retrograda din Liga Naţională.

În 2026, titlul naţional a fost câştigat pentru a şasea oară consecutiv de U BT Cluj. Titlul din acest an a fost al 11-lea pentru baschetul clujean, după cele din 1992, 1993, 1996 (Universitatea Cluj), 2011 (U Mobitelco Cluj), 2017 şi 2021-2025 (U BT Cluj).

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