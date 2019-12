Reactia celor de la CFR dupa ce au primit interdictie la transferuri! "Nu au voie sa ne penalizeze!" Ce spun oficialii clujenilor

Din articol Comunicatul emis de FRF:

FRF a emis un comunicat prin care anunta ca CFR Cluj va avea interzis sa legitimeze jucatori.

Oficialii echipei din Gruia au reactionat imediat si spun ca cei de la FRF nu au voie sa ii penalizeze:

"Am platit deja la UEFA. Nu au voie sa ne penalizeze cei de la FRF. Vom castiga la TAS si speram sa avem o decizie chiar acum in decembrie sa putem face transferuri", a spus un oficial al clubului pentru ProSport.

"Apelul clubului Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a fost respins si s-a mentinut hotararea instantei de fond de sanctionare a clubului cu interzicerea legitimarii jucatorilor pana la urmatoarea evaluare, la care se constata indeplinirea cerintei, pentru incalcarea articolului 59 privind pragul de rentabilitate", se arata in comunicatul FRF.

Clujenii au mai primit o sanctiune pentru fapta de care sunt acuzati si spun ca nu mai pot primi inca una. In vara, Camera Independenta de Control Financiar a UEFA a penalizat CFR-ul pentru incalcarea fair-play-ului financiar in ultimul an fiscal. Atunci, clujenii au primit o amenda de 200.000 de euro si limitarea numarului de jucatori inregistrati pe lista A din cupele europene, de la 25, la 2.