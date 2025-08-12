În tur, roș-albaștrii au câștigat cu 3-2, însă după un joc modest, având în vedere că echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a fost condusă cu 2-0 până la jumătatea reprizei secunde.

Gigi Becali: ”Era vorba că Radunovic va juca, acum e că nu!”

Gigi Becali spune că încă nu s-a decis dacă Risto Radunovic va evolua în returul cu formația din Kosovo, având în vedere că se chinuie din cauza pubalgiei. În cazul în care muntenegreanul nu va fi apt, roș-albaștrii se vor baza pe Kiki în flancul stâng al apărării.

De altfel, și Olaru ar putea lipsi, caz în care la mijlocul terenului se va afla Malcom Edjouma. Totuși, Gigi Becali speră ca Olaru să fie apt la ora jocului, având în vedere că s-a refăcut complet după accidentare.

”Nu sunt chiar sigur cu Radunovic (n.r. dacă va lipsi din returul cu Drita). Acum am înțeles că nu știu ce... Era vorba că da, acum că ar fi nu. Face tratamente, vom vedea, nu e problemă. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru. Dacă nu joacă Olaru, au stabilit să joace Edjouma, că ăia dau mai mult minge lungă. Așa au stabilit, i-am întrebat pe ei. Nu îmi vine să cred că Olaru o să spună ’Nu pot’. El e sută la sută din punct de vedere al sănătății”, a spus Gigi Becali la Digisport

În plus, Becali a mărturisit că are mari așteptări din partea lui Dennis Politic de care e convins că va fi ”mare fotbalist”: ”Politic a intrat bine, am mare, mare, mare încredere că va fi mare fotbalist. Politic era obosit, dar s-a odihnit omul, a dormit multe zile”.

