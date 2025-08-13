Fotbalistul a revenit în țară după ce stagiunea precedentă a petrecut-o în Polonia la Slask Wroclaw. Fotbalistul a semnat cu clubul lui Mihai Rotaru până la sfârșitul sezonului 2026/27.



Cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, Băluță a bifat șapte apariții pentru Universitatea Craiova în noul sezon, înregistrând și o pasă de gol.



Tudor Băluță a vorbit despre atmosfera din vestiar înainte de meciul cu Trnava: ”Nu contează ce a fost acum o săptămână”



Joi seară, de la ora 21:30, Universitatea Craiova dispută a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League cu Spartak Trnava.



Meciul se va disputa la Trnava, Slovacia, pe ”City Arena”, iar la conferința de presă premergătoare, Tudor Băluță a explicat că atmosfera a bună și că oltenii trebuie neapărat să scoată un rezultat bun, mai ales că în tur scorul a fost 3-0 pentru formația din Bănie.



”Eu mă gândesc doar că avem meci mâine, nu mai contează ce a fost acum o săptămână. Trebuie să scoatem un rezultat bun. Atmosfera e bună, cred că toată lumea e conștientă de importanța acestui meci și de miză.



Suntem concentrați și ne dorim un rezultat bun. Vom vedea dacă ne vor putea surprinde, vor încerca tot ce ține de ei, dar eu sunt mai interesat de ce putem face noi”, a spus Tudor Băluță.

