Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a cedat în două seturi în faţa polonezei Iga Swiatek (24 de ani, locul 3 WTA), favorita numărul 3 a turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Swiatek s-a impus după o oră şi 35 minute de joc, cu 6-4, 6-3 şi s-a calificat în sferturi, acolo unde va înfrunta învingătoarea din meciul rusoaicelor Ekaterina Alexandrova – Anna Kalinskaya, scrie news.ro.

Horia Tecău, sceptic: ce spune despre retragerea Soranei Cîrstea din tenis, în 2025

„E un sentiment de tristeţe. Până la urmă, noi oferim foarte mult timp, foarte multă energie şi antrenamente pentru a participa la astfel de competiţii, iar Wimbledonul este foarte special. Când ştii că joci ultima oară acolo, e un sentiment aparte de tristeţe, de recunoştintă, dar şi de tristeţe.



Din afară, nu pot să îi spun Soranei decât că poate merge oricând acolo şi să viziteze aceste locuri şi, la performanţele ei, cu siguranţă ar putea fi invitată la turneul legendelor.



Dacă vorbim din perspectiva rezultatelor, cu siguranţă ea are calitate şi joc să câştige şi la simplu şi la dublu. Ca joc ar putea oricând dacă îşi doreşte asta. Nu ştiu câtă motivaţie are să continue cu o carieră de dublu”, a declarat Horia Tecău pentru As.

