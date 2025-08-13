Episodul Al-Kholood, formație saudită care l-a prezentat pe Cosmin Contra pe data de 3 iulie, pentru a anunța despărțirea de el după 20 de zile, a „pătat“ definitiv CV-ul fostului selecționer.

Consolarea românului e că, în urma acestui episod tare neplăcut, el s-a ales cu cea mai mare despăgubire din cariera sa, suma fiind de-a dreptul imensă pentru un om care n-a muncit nici măcar o zi la echipa care s-a clasat pe locul 9 din 18, în ediția precedentă de la Saudi Pro League.

Cosmin Contra, poze și știri șterse, în întregime!

Tot acest caz a fost creat din cauza faptului că, între momentul numirii lui Contra și cel al plecării sale, s-a schimbat patronatul clubului. Concret, formația din orașul Al-Rass a fost privatizată, după cum sport.ro a explicat aici.

În acest context, cei care au bătut palma cu „Guriță“, pentru ca apoi, în disperare de cauză, să-i dea o despăgubire uriașă ca să-l pună pe liber, au fost oamenii din fosta conducere. Între timp, ei au cedat activitățile operaționale către noul patronat, condus de americanul Ben Harburg.

Prima decizie după această schimbare adiministrativă? Un val masiv de concediere, după cum sport.ro a scris aici. Apoi, o altă mutare care i-a lăsat cu gura căscată pe jurnaliștii din Arabia Saudită.

De cinci zile, noi șefi ai lui Al-Kholood au preluat și rețelele de socializare ale grupării din Regat. Imediat, au fost șterse toate pozele și știrile cu Cosmin Contra! Atât cele despre prezentarea sa în funcție, cât și în cele în care fostul președinte, Mohammed Abdullah Al-Khalifa, îi mulțumea românului, pentru că a dat dovadă de înțelegere și a acceptat să plece după schimbările de la club!

Practic, Contra a fost „șters“ din istoria clubului Al-Kholood, semn că noii proprietari nu vor să mai audă vreodată de românul care a lăsat o „gaură“ imensă în bugetul clubului.

