Juri Cisotti a vorbit la microfonul PRO TV înainte de meciul cu Drita.

Juri Cisotti: ”Absența lui Radunovic este o pierdere foarte mare!”

Mijlocașul italian a dezvăluit că roș-albaștrii au pregătit foarte bine returul cu Drita și speră la un rezultat pozitiv pentru a-și asigura prezența în play-off-ul Europa League.

Cisotti a comentat și revenirea lui Darius Olaru, dar și lovitura primită de roș-albaștri prin accidentarea lui Risto Radunovic.

”Suntem sută la sută pregătiți. Am pregătit meciul foarte bine. Trebuie să începem bine meciul și sunt sigur că va fi bine. Trebuie să rămânem împreună, să luptăm unul pentru celălalt. Este singura soluție. Este greu și așa, dar sunt sigur că va fi bine.

Ce discutăm în vestiar rămâne în vestiar, suntem pregătiți pentru acest meci fizic și mental. Trebuie să începem meciul foarte bine și foarte agresiv. Nu trebuie să ne gândim la meciul de la București. Trebuie să începem meciul de la 0-0.

Este foarte importantă revenirea lui Olaru, este căpitanul nostru, un jucător cu mare calitate, care poate decide un meci cu o pasă sau cu un șut. Sigur ne ajută. Absența lui Risto e o mare pierdere, dar avem un lot foarte bun, toți jucătorii sunt pregătiți și sunt sigur că cine va juca acolo va face o treabă bună. Avem jucători cu experiență, cu foarte multe meciuri în Europa, nu va fi o problemă”, a spus Juri Cisotti înaintea meciului.

