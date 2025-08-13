Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"

Alexandru Hațieganu
Felix Baumgartner a fost cunoscut în întreaga lume pentru acțiunile sale extreme, în special pentru lansarea sa din stratosferă, cu care a stabilit trei recorduri mondiale

Felix Baumgartner, legendarul exponent al sporturilor extreme și protagonist al saltului din stratosferă care a făcut istorie în 2012, a murit pe 17 iulie la vârsta de 56 de ani într-un tragic accident petrecut în Italia. 

Austriacul se afla în vacanță alături de partenera sa de viață, Mihaela Rădulescu. "Am trăit în fiecare zi / Am fost mereu împreună", a scris Mihaela Rădulescu, ieri, pe rețelele sociale. Mesajul a fost însoțit de mai multe fotografii.

Felix Baumgartner a murit din cauza unei camere de vederi prost fixate care a lovit elicea parapantei în care se afla sportivul austriac. El a suferit o fractură a părţii inferioare a coloanei vertebrale şi o leziune a măduvei spinării.

Baumgartner şi parapanta sa au ajuns în apropierea piscinei unui hotel. O angajată a hotelului a suferit răni la gât după ce a fost lovită de resturile care s-au desprins de parapantă în urma impactului.

Potrivit ziarului italian Il Resto del Carlino, citat de cotidianul elveţian Blick, o primă analiză a parapantei motorizate a scos la iveală rolul unui aparat filmat prost fixat. Obiectul a căzut în aer şi a lovit elicea parapantei.

Felix Baumgartner a murit după impact. El a suferit o fractură a părţii inferioare a coloanei vertebrale şi o leziune a măduvei spinării", a confirmat procurorul Raffaele Iannella în Bild.

Felix Baumgartner a rămas în istorie drept primul om care a sărit din stratosferă, de la o altitudine de 39 de kilometri, în 2012. Atunci, în timpul unei căderi libere care a durat 4 minute și 22 de secunde, a depășit viteza sunetului. De asemenea, a fost primul om care a traversat Canalul Mânecii în zbor liber, fără motor.

A sărit de pe statuia lui Hristos din Rio, a zburat cu aripi din carbon peste Canalul Mânecii şi a sărit din stratosferă pe Pământ în 2012: Felix Baumgartner a provocat multă agitaţie pe parcursul vieţii sale, atât prin acţiunile sale, cât şi prin declaraţiile controversate. Baumgartner, născut la 20 aprilie 1969 în Salzburg, visa să zboare încă din copilărie. 

„Întotdeauna am vrut să văd lumea de sus”, a declarat el într-un interviu acordat APA cu puţin timp înainte de saltul său din stratosferă. După ce a absolvit o ucenicie ca maşinist şi a lucrat ca mecanic auto, s-a înrolat în armata federală austriacă, unde a fost instruit, printre altele, ca paraşutist.

Austriacul a efectuat primul său salt cu paraşuta în 1996, de pe podul New River Gorge din Virginia de Vest. Din 1997 a fost base jumper profesionist şi a fost sponsorizat de producătorul Red Bull din Salzburg. Marca sa înregistrată, logo-ul cu flacăra şi numărul 502, a fost creată prin înregistrarea la American B.A.S.E. Association în 1998, unde a primit numărul 502. Aici este înregistrat fiecare săritor care a sărit de pe toate cele patru tipuri de obiecte B.A.S.E., adică Building (clădiri), Antenna (antene), Span (poduri) şi Earth (stânci).

Cele mai mari proiecte ale sale au fost săritura din cea mai înaltă clădire de la acea vreme, „Petronas Towers” din Kuala Lumpur, Malaezia, în 1999, iar în acelaşi an Baumgartner a sărit de pe statuia lui Hristos din Rio de Janeiro, Brazilia. 

Patru ani mai târziu, a zburat în cădere liberă cu o aripă din carbon special construită pentru acest scop, din Anglia peste Canalul Mânecii până în Franţa. „A fost cea mai frumoasă dimineaţă din viaţa mea”, a declarat el la scurt timp după aceea într-un interviu acordat APA.

Cu toate acestea, cel mai spectaculos proiect al său a fost săritura din stratosferă pe Pământ, pentru a deveni primul om care a depăşit bariera sunetului în cădere liberă de la o înălţime de peste 36 de kilometri, aşa cum a anunţat la începutul anului 2010. Proiectul a avut parte de suişuri şi coborâşuri, iar în octombrie 2010 a trebuit să fie suspendat din cauza unui litigiu în instanţă. „Când lucrezi atât de mult timp la un proiect, uneori îţi pierzi credinţa că va deveni realitate. Ai parte de multe eşecuri, intri într-o şedinţă cu trei probleme şi ieşi cu cinci”, a declarat Baumgartner în 2014.

În toamna anului 2012, după două salturi de testare reuşite, echipa din jurul său s-a pregătit pentru saltul final în deşertul din New Mexico. Pe 14 octombrie 2012, condiţiile meteorologice din Roswell au fost favorabile şi Baumgartner a fost transportat într-o capsulă, de un balon cu heliu, la o altitudine de aproape 39 de kilometri. Cu cuvintele „Acum vin acasă”, s-a aruncat în gol, în aplauzele furtunoase ale echipei sale şi ale rudelor sale. După o rotire iniţială, Baumgartner s-a stabilizat şi a aterizat în siguranţă în deşert. „Uneori trebuie să urci foarte sus pentru a vedea cât de mic eşti de fapt”, a spus austriacul.

