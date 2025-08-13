Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League!

İstanbul Başakşehir FK va fi adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League în cazul probabil în care oltenii elimină Spartak Trnava. În tur, echipa lui Mirel Rădoi s-a impus acasă cu 3-0, iar returul din Slovacia a programat joi.

İstanbul Başakşehir, adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League



Başakşehir a trecut în turul 3 preliminar din Conference League de formația norvegiană Viking, după 3-1 în deplasare și 1-1 la returul de pe teren propriu.



Miercuri seară, în manșa secundă disputată pe Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Viking a deschis scorul în minutul 34 după autogolul lui Onur Bulut, însă gazdele au egalat rapid prin germanul Davie Selke. S-a încheiat 1-1 și 4-2 la general.

