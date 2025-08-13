Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League!

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League!
Universitatea Craiova este foarte aproape de o calificare în play-off-ul Conference League, iar oltenii își cunosc deja posibila adversară din această fază.

İstanbul Başakşehir FK va fi adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League în cazul probabil în care oltenii elimină Spartak Trnava. În tur, echipa lui Mirel Rădoi s-a impus acasă cu 3-0, iar returul din Slovacia a programat joi.

İstanbul Başakşehir, adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League

Başakşehir a trecut în turul 3 preliminar din Conference League de formația norvegiană Viking, după 3-1 în deplasare și 1-1 la returul de pe teren propriu.

Miercuri seară, în manșa secundă disputată pe Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Viking a deschis scorul în minutul 34 după autogolul lui Onur Bulut, însă gazdele au egalat rapid prin germanul Davie Selke. S-a încheiat 1-1 și 4-2 la general.

Başakşehir, locul 5 în ultima ediție de campionat din Turcia, este antrenată de Çağdaş Atan (45 de ani) și are un lot evaluat de Transfermarkt la 61 de milioane de euro, aproape triplu față de Universitatea Craiova.

Cei mai valoroși jucători din lotul turcilor sunt doi fotbaliști din Uzbekistan - atacantul Eldor Shomurodov (30 de ani), împrumutat de la AS Roma și mijlocașul Abbosbek Fayzullaev (21 de ani), cumpărat în această vară de la ȚSKA Moscova pentru 7,5 milioane de euro.

Meciurile din play-off-ul Conference League sunt programate pentru 21 și 28 august.

