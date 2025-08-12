Vestea tristă a fost anunțată marți seară de clubul Ceahlăul, ultima echipă pentru care a lucrat. Oficialii nemțeni au transmis un mesaj emoționant în memoria celui pe care apropiații îl alintau "Nea Tedi".



"Astăzi, 12 august 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă «Nea» Tedi Şteţ. Pentru publicul larg a fost antrenorul sau profesorul Toader Şteţ. Pentru noi a fost «Nea Tedi». Acest «Nea» este cel mai pur mod de respect arătat unui om care a dat fotbalului tot", au scris cei de la Ceahlăul.



Conducerea clubului și-a amintit de rolul fundamental pe care Șteț l-a avut în 2016, când proiectul CSM Ceahlăul pornea de la zero, din Liga a 5-a. "A fost omul care în vara lui 2016 şi-a «suflecat» mânecile şi a acceptat provocarea de a pune umărul la formarea CSM Ceahlăul", au adăugat aceștia, amintind că Șteț a fost cel care a format prima echipă, una care promova fără emoții și punea bazele ascensiunii până în Liga 2.



Artizanul unei promovări de vis



Deși a avut o contribuție uriașă la Piatra Neamț, unde a fost și antrenor principal, secund și coordonator al centrului de juniori, numele lui Toader Șteț va rămâne legat pentru totdeauna de performanța uriașă obținută cu FC Onești.



În vara anului 1998, tehnicianul originar din Săpânța, Maramureș, reușea să promoveze echipa de pe Trotuș în Divizia A, după un baraj dramatic câștigat cu 2-1 în prelungiri, la Făgăraș, împotriva celor de la Electroputere Craiova. A fost un sezon de vis, în care un întreg oraș a avut ocazia să vadă pe viu granzii fotbalului românesc, precum Steaua, Dinamo sau Rapid.



Șteț și-a început cariera de antrenor la doar 29 de ani, pe când încă era jucător activ la CSM Borzești. "Aveam 29 de ani şi jucam în divizia B la Borzeşti când mi s-a propus să fiu antrenorul echipei, cu două etape înainte de finalul campionatului", povestea acesta în trecut.

