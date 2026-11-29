Oțelul Galați nu s-a mai impus în primul eșalon de pe 24 august 2026, când a câștigat acasă împotriva celor de la FC Argeș cu 1-0 în etapa a șasea din sezonul regular. Atunci tehnician principal la gălățeni era Stjepan Tomas.

Discursul lui Rui Duarte după Oțelul - UTA 1-0

La al șaptelea meci la Oțelul, după trei remize și trei înfrângeri, antrenorul Rui Duarte a obținut prima sa victorie la clubul gălățean și a încheiat seria echipei sale de 10 partide fără succes în Superligă.

La flash-interviu, Duarte a vorbit despre importanța celor trei puncte câștigate cu UTA.

„Cred că am făcut un meci bun, la fel ca adversarii. Suntem puternici, ne-am îmbunătățit, am meritat această victorie. Avem un grup unit, băieții muncesc mult, își doresc mai mult. Am meritat această victorie și ne aduce mai multă încredere. Când nu câștigi mai multe meciuri la rând, e normal să fie o stare mai proastă. Nu e ușor. Suntem un grup bun, ne luptăm, ne dorim mai mult.

Am făcut o primă repriză bună, am practicat un fotbal bun, am marcat devreme, ne-am creat ocazii după gol. În repriza a doua, e normal să te retragi. UTA e o echipă bună, dar nu am lăsat-o să își creeze ocazii. E o victorie importantă pentru noi. Trebuie să ne îmbunătățim.

Duarte: „Mă bucur pentru ei și pentru oamenii care iubesc clubul ”

Patrick a avut probleme medicale, nu doar în această săptămână. L-am testat pe Joao Paulinho pe postul de atacant, poate juca în mijloc, ca un număr zece sau chiar în bandă. Noi credem în el, a făcut un meci bun. Teodor Lungu, care a avut și el probleme, a făcut un meci foarte bun, la fel și Kazu.

Mă bucur pentru ei și pentru oamenii care iubesc clubul și lucrează. Clubul are ceva special. Trebuie să ne odihnim, să ne bucurăm de această victorie. Nu putem uita prin ce am trecut, a fost o perioadă lungă în care nu am simțit gustul victoriei. Trebuie să ne pregătim, să muncim mult. Acum e timpul să ne bucurăm, să stăm cu familiile și apoi începem munca.

Sunt focusat doar pe meci, pe băieți. Știm ce avem de făcut, ne dorim mai mult și am demonstrat asta. De când am ajuns aici, ne-am luptat, am încercat, am vrut să găsim soluții. Nu e ușor, dar nu toată lumea înțelege. Au fost detalii mici care au făcut diferența în meciurile trecute. Sunt focusat pe meci și pe ce trebuie să facem”, a declarat Rui Duarte, la flash-interviu.