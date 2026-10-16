Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României. Partida dintre Oțelul Galați și Csikszereda va avea loc pe stadionul ”Oțelul” și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT de la 18:00 pe Sport.ro

Confruntarea va fi arbitrată de Istvan Kovacs. El va fi ajutat la tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Arbitrul de rezervă va fi Ionuț Coza, iar Florin Hincu a fost delegat ca observator de arbitri.

La VAR se vor afla Iulian Dima și Mihai-Ovidiu Artene.

În clasament, Oțelul Galați se află pe locul 14 cu 10 puncte. După 11 etape desfășurate din actuala stagiune, moldovenii au bifat două victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Csikszereda, în schimb, e ”lanterna roșie” a Superligii cu un singur punct. O remiză și zece înfrângeri a înregistrat gruparea din Miercurea Ciuc până acum, în noul seozn.

Cum arată clasamentul Superligii României