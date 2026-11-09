Cele două echipe și-au dat întâlnire în nordul Moldovei în ultimul meci al etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani și Oțelul Galați au împărțit punctele.

Nuno Pedro a deschis scorul în minutul 69 al confruntării, din pasa lui Andrezinho, iar Roland Idowu a restabilit egalitatea în minutele suplimentare ale actului secund (90+4').

Reacția lui Rui Duarte după al cincilea meci fără victorie la Oțelul Galați

Rui Duarte are până acum, de la venirea la Galați, două înfrângeri (0-1 vs. FCSB & 3-4 vs. Farul) și trei rezultate de egalitate (vs. Csikszereda, vs. Sepsi & vs. FC Botoșani), toate cu scorul de 1-1.

După ultimul egal în nordul Moldovei, Rui Duarte a spus la flash-interviu că e dezamăgit, mai ales că elevii săi au bifat o evoluție bună împotriva botoșănenilor.

”Dezamăgitor. Băieții au făcut un meci bun, am controlat meciul fără minge în prima repriză, iar în a doua repriză am creat șanse, am jucat bine. Nu este corect să primești așa gol la ultima minge.

În prima repriză au schimbat puțin felul în care au construit. Ne-am descurcat, iar repriza a doua a fost perfectă, a fost doar ultima minge. Ne-am descurcat în fața jocului lor, cu mingi lungi.

Ne luptăm, suntem mândri de jucători. E destul de greu să joci împotriva unei echipe care joacă cu mingi lungi. E frustrant, nu e corect, dar trebuie să continuăm. Această perioadă dificilă a început înainte să ajungem noi aici.

Consider că suntem într-o situație mai bună acum. Luptăm, controlăm jocurile. Jucătorii dau tot ce pot și se descurcă. E un campionat bun, cu jucători buni, antrenori buni.

Avem jucători care au o identitate bună pentru a îmbrăca tricoul Oțelului și sunt mândri de ei. Dacă jucăm așa, sunt convins că lucrurile se vor schimba”, a spus Rui Duarte.