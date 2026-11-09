10 octombrie 2026, FC Botoșani - UTA Arad 2-0: a fost singurul succes reușit de elevii lui Marius Croitoru în ultimele șase etape, în rest au o remiză și patru înfrângeri.

Oțelul n-a mai câștigat în Superligă din vară

Gălățenii nu s-au mai impus pe prima scenă din 24 august 2026, Oțelul - FC Argeș 1-0.

Au urmat trei rezultate de egalitate și cinci partide pierdute.

Andrei Dumiter, la meciul 150 în prima ligă

În cazul în care va fi utilizat, Andrei Dumiter va bifa meciul cu numărul 150 în Superliga României, competiție în care a debutat în tricoul celor din Sfântu Gheorghe, pe 12 iulie 2019, în FC Voluntari - Sepsi OSK 0-0.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 13 ori, fiecare și-a trecut în cont câte patru victorii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci s-a încheiat la egalitate, 1-1 în acest an

Prima confruntare a avut loc pe 4 noiembrie 2013, Oţelul - FC Botoşani 2-1, antrenor Constantin Schumacher, respectiv Cristian Popovici.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 15 iulie 2024, FC Botoșani - Oțelul 2-3.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 25 aprilie 2026, FC Botoșani - Oțelul 1-1, goluri marcate de Andrei Dumiter, respectiv Andrei Ciobanu. Info: LPF

Doi fotbaliști de la FC Botoșani, convocați! Au primit 'telegramele' și se vor prezenta la lotul național

FC Botoșani nu a mai câștigat de o lună în campionatul Superligii României și a ajuns pe locul 12, cu doar 14 puncte, astfel că viitorul antrenorului Marius Croitoru a fost pus sub semnul întrebării.

În plus, patronul Botoșaniului, Valeleriu Iftime, a spus recent că se gândește serios să implementeze ”rețeta portugheză” la echipa sa, pe modelul altor cluburi din Superliga României care au apelat la antrenori lusitani, precum Petrolul, Oțelul, Universitatea Craiova sau Dinamo.

Chiar dacă moldovenii par că vor avea emoții în privința retrogradării și că pot schimba antrenorul în perioada următoare, sunt fotbaliști care se află în vederile naționalelor de seniori pentru acțiunea următoare!

FC Botoșani a anunțat pe contul personal de Facebook că Charles Petro (25 de ani, mijlocaș defensiv) și Ștefan Bodișteanu (23 de ani, extremă stânga) au fost convocați de naționalele lor, de selecționatele statelor Malawi, respectiv Republica Moldova.