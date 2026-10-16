GALERIE FOTO Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda

Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda Superliga
Alexandru Hațieganu
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Oțelul Galați - Csikszereda 1-1 a fost LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro

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Istvan KovacsOtelul GalatiCsikszeredaSuperliga
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Brigada din teren condusă de Istvan Kovacs a comis două mari greșeli de arbitraj în Oțelul Galați - Csikszereda Miercurea Ciuc, primul meci din etapa a 12-a din Superligă. VAR a intervenit însă corect de fiecare dată. 

Probleme pentru Istvan Kovacs în Oțelul Galați - Csikszereda

În minutul 52 al confruntării, Kukovec a înscris cu poarta goală din pasa lui Stahl și a egalat la 1 pentru Csikszereda.

Brigada lui Istvan Kovacs i-a anulat însă reușita pentru un ofsaid inexistent, validată abia după patru minute de consultare a VAR. 

Cea mai controversată fază a partidei s-a produs în minutul 65. Kovacs a dictat penalty pentru ciucani, la un duel dintre Iacob și Vukovic.

Peste alte patru minute, Istvan Kovacs s-a răzgândit din nou, după ce a mers la monitorul VAR. 

Probleme pentru Istvan Kovacs în Oțelul Galați - Csikszereda / Foto: Digi Sport 1

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Două cartonașe roșii arătate de Istvan Kovacs

Mai mult decât atât, „centralul” din Carei i-a arătat lui Vukovic cartonașul galben pentru simulare, deși reluările au demonstrat că a existat un contact în careul gălățenilor.

Ulterior, Kovacs le-a arătat al doilea cartonaș galben lui Vukovic (73') și Kukovec (77'), iar Csikszereda a încheiat partida în nouă jucători!

Echipele de start și brigada de arbitri

  • Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - Lungu, De Sousa, Nuno Pedro - Bălănică, Pinto Lopes, Patrick
  • Rezerve: M. Contra, C. Neicu, Bodrun, A. Ciobanu, M. Frunză, Joao Paulino, Aftene, Cojoc, D. Neicu
  • Antrenor: Rui Duarte
  • Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel
  • Rezerve: Karacsony, Szabo, Vukovic, Bota, Magyar, Kukovec, Czekus, Tajti, Jebari, Szalay, Noveli, Horvath
  • Antrenor: Valentin Suciu

  • Arbitru: Istvan Kovacs 
  • Asistenți: Mihai Marica (1), Ferencz Tunyogi (2)
  • Rezervă: Ionuț Coza
  • VAR: Iulian Dima
  • AVAR: Mihai-Ovidiu Artene 
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