Brigada din teren condusă de Istvan Kovacs a comis două mari greșeli de arbitraj în Oțelul Galați - Csikszereda Miercurea Ciuc, primul meci din etapa a 12-a din Superligă. VAR a intervenit însă corect de fiecare dată.

Probleme pentru Istvan Kovacs în Oțelul Galați - Csikszereda

În minutul 52 al confruntării, Kukovec a înscris cu poarta goală din pasa lui Stahl și a egalat la 1 pentru Csikszereda.

Brigada lui Istvan Kovacs i-a anulat însă reușita pentru un ofsaid inexistent, validată abia după patru minute de consultare a VAR.

Cea mai controversată fază a partidei s-a produs în minutul 65. Kovacs a dictat penalty pentru ciucani, la un duel dintre Iacob și Vukovic.

Peste alte patru minute, Istvan Kovacs s-a răzgândit din nou, după ce a mers la monitorul VAR.