Brigada din teren condusă de Istvan Kovacs a comis două mari greșeli de arbitraj în Oțelul Galați - Csikszereda Miercurea Ciuc, primul meci din etapa a 12-a din Superligă. VAR a intervenit însă corect de fiecare dată.
Probleme pentru Istvan Kovacs în Oțelul Galați - Csikszereda
În minutul 52 al confruntării, Kukovec a înscris cu poarta goală din pasa lui Stahl și a egalat la 1 pentru Csikszereda.
Brigada lui Istvan Kovacs i-a anulat însă reușita pentru un ofsaid inexistent, validată abia după patru minute de consultare a VAR.
Cea mai controversată fază a partidei s-a produs în minutul 65. Kovacs a dictat penalty pentru ciucani, la un duel dintre Iacob și Vukovic.
Peste alte patru minute, Istvan Kovacs s-a răzgândit din nou, după ce a mers la monitorul VAR.
Două cartonașe roșii arătate de Istvan Kovacs
Mai mult decât atât, „centralul” din Carei i-a arătat lui Vukovic cartonașul galben pentru simulare, deși reluările au demonstrat că a existat un contact în careul gălățenilor.
Ulterior, Kovacs le-a arătat al doilea cartonaș galben lui Vukovic (73') și Kukovec (77'), iar Csikszereda a încheiat partida în nouă jucători!
Echipele de start și brigada de arbitri
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă - Zator, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - Lungu, De Sousa, Nuno Pedro - Bălănică, Pinto Lopes, Patrick
- Rezerve: M. Contra, C. Neicu, Bodrun, A. Ciobanu, M. Frunză, Joao Paulino, Aftene, Cojoc, D. Neicu
- Antrenor: Rui Duarte
- Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka - Veres, Csuros - Lima, Nyitra, Stahl - Eppel
- Rezerve: Karacsony, Szabo, Vukovic, Bota, Magyar, Kukovec, Czekus, Tajti, Jebari, Szalay, Noveli, Horvath
- Antrenor: Valentin Suciu
- Arbitru: Istvan Kovacs
- Asistenți: Mihai Marica (1), Ferencz Tunyogi (2)
- Rezervă: Ionuț Coza
- VAR: Iulian Dima
- AVAR: Mihai-Ovidiu Artene