Aflat din 2021 la al doilea mandat de la PAOK, Răzvan Lucescu mai are încă un an de contract. Cu toate acestea, presa turcă scrie tot mai mult despre interesul lui Beșiktaș pentru serviciile antrenorului român.

Presa turcă: Răzvan Lucescu a rămas singura variantă de pe lista lui Beșiktaș

Beșiktaș a încheiat pe locul 4 sezonul din Super Lig, iar la câteva zile după finalul sezonului s-a despărțit de antrenorul Sergen Yalçın (53 de ani). Acum, formația cu 16 titluri de campioană în Turcia caută un nou antrenor, iar favorit ar fi Răzvan Lucescu.

Marți, ziarul turc Sozcu scrie că "Răzvan Lucescu a rămas singura variantă pentru banca lui Beșiktaș", după ce conducerea clubului din Istanbul nu a primit răspunsuri favorabile din partea altor antrenori străini pe care i-a contactat, inclusiv Ange Postecoglou.

Turcii susțin că Răzvan Lucescu "vrea să vină la Beșiktaș în cazul în care condițiile propuse sunt potrivite", iar conducerea clubului ar urma să ia o decizie în acest sens în următoarele 10 zile.

Clauza de la PAOK, obstacol major

O despărțire a lui Răzvan Lucescu de PAOK Salonic în această vară nu va fi simplă. Beșiktaș ar trebui să plătească 4 milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere a fostului selecționer al României.

La Beșiktaș a antrenat și tatăl lui Răzvan, Mircea Lucescu, în perioada 2002-2004. "Il Luce" a câștigat titlul de campion în 2003 și chiar pe stadionul lui Beșiktaș a stat pe bancă la ultimul meci din carieră: Turcia - România 1-0, în play-off-ul pentru CM 2026.