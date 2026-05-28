Steaua - Rapid se joacă în această seară, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf, în exclusivitate pe VOYO. Va fi un duel între jucătorii emblematici din urmă cu 20 de ani, care se înfruntau în sferturile de finală ale Cupei UEFA.
Răzvan Lucescu, antrenorul Rapidului la reeditarea duelului UEFAntasticilor
Cele două echipe sunt conduse de pe bancă astăzi de antrenorii din 2006, Cosmin Olăroiu, respectiv Răzvan Lucescu. Fostul tehnician de la Rapid s-a reîntâlnit în vestiar cu UEFAntasticii din urmă cu 20 de ani și a dezvăluit un dialog amuzant purtat cu Mihai Mincă.
"La început a fost o chestie de curiozitate. Acum, intrând în atmosfera grupului, e entuziasm. Cumva pot spune că am reînviat. N-a fost o perioadă prea ușoară pentru mine, dar acum mi-a venit zâmbetul pe buze. Am făcut glume cu foștii jucătorii, ne-am adus aminte de povestea noastră frumoasă, de multe lucruri. Într-un grup de jucători, atmosfera e una specială întotdeauna.
Vasile Maftei a fost eroul acestei organizări. I-am spus: 'Vasile, pune presiune pe ei, transmite-le să se pregătească să nu ne facem de râs. Trebuie să câștigăm!'. Ei erau puțini speriați în vestiar, dar cred că loturile sunt echilibrate din toate punctele de vedere.
Am mers pe ideea ca cei care au început acea competiție să înceapă și astăzi pe teren. Oricum, sunt toți și toți vor participa. Mincă mi-a reproșat. A zis: '20 de ani am așteptat să fiu și eu titular, iar azi vin aici și constat că tot nu sunt titular'. I-am adus aminte: 'Vezi că la Stuttgart tu ai fost titular, așa că ciocul mic!'", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat pentru VOYO.
Răzvan Lucescu: "Din păcate, trec anii și se stinge ușor-ușor acea performanță"
În cadrul aceluiași interviu, Răzvan Lucescu s-a arătat destul de dezamăgit de asistența redusă de pe Arcul de Triumf.
"Din păcate, stadionul e gol. Dar sunt și atâtea meciuri importante, interesante de fiecare dată, iar la meciurile de old boys și nu se vine ușor. Din păcate, trec anii, iar această performanță pe care fotbalul românesc a avut-o se stinge ușor-ușor.
De aceea vă felicit că ați avut această inițiativă, să reamintiți celor care iubesc fotbalul că există un meci la acest nivel în cupele europene între două echipe romnâești. Nu știu când vom mai avea un astfel de prilej. E complicat. Lucrurile sunt foarte schimbate acum și nu văd într-un timp relativ scurt să se mai ajungă la o astfel de situație", a mai spus Răzvan Lucescu.
UEFAntasticii revin pe VOYO, azi, de la 20:00
În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.
În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.
Echipa Stelei
- Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
- Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
- Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
- Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
- Antrenor portari: Vasile Iordache
- Preparator fizic: Marian Lupu
Echipa Rapidului
- Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
- Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
- Antrenor principal: Răzvan Lucescu
- Antrenor secund: Marian Rada
- Medic: Marian Dumitru
- Maseur: Gică Păun
- Magazioner: Cornel Mateiași
- Team Manager: Mihai Stoica
- Ofițer de presă: Cristi Costache
- Director executiv: Constantin Zotta
Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.