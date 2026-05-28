Steaua - Rapid se joacă în această seară, de la ora 20:00, pe Arcul de Triumf, în exclusivitate pe VOYO. Va fi un duel între jucătorii emblematici din urmă cu 20 de ani, care se înfruntau în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Răzvan Lucescu, antrenorul Rapidului la reeditarea duelului UEFAntasticilor

Cele două echipe sunt conduse de pe bancă astăzi de antrenorii din 2006, Cosmin Olăroiu, respectiv Răzvan Lucescu. Fostul tehnician de la Rapid s-a reîntâlnit în vestiar cu UEFAntasticii din urmă cu 20 de ani și a dezvăluit un dialog amuzant purtat cu Mihai Mincă.

"La început a fost o chestie de curiozitate. Acum, intrând în atmosfera grupului, e entuziasm. Cumva pot spune că am reînviat. N-a fost o perioadă prea ușoară pentru mine, dar acum mi-a venit zâmbetul pe buze. Am făcut glume cu foștii jucătorii, ne-am adus aminte de povestea noastră frumoasă, de multe lucruri. Într-un grup de jucători, atmosfera e una specială întotdeauna.

Vasile Maftei a fost eroul acestei organizări. I-am spus: 'Vasile, pune presiune pe ei, transmite-le să se pregătească să nu ne facem de râs. Trebuie să câștigăm!'. Ei erau puțini speriați în vestiar, dar cred că loturile sunt echilibrate din toate punctele de vedere.

Am mers pe ideea ca cei care au început acea competiție să înceapă și astăzi pe teren. Oricum, sunt toți și toți vor participa. Mincă mi-a reproșat. A zis: '20 de ani am așteptat să fiu și eu titular, iar azi vin aici și constat că tot nu sunt titular'. I-am adus aminte: 'Vezi că la Stuttgart tu ai fost titular, așa că ciocul mic!'", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat pentru VOYO.