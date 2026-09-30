Raul Rusescu, convins după revenirea lui Laurențiu Reghecampf: „Am suferit mult de tot”

Raul Rusescu, convins după revenirea lui Laurențiu Reghecampf: „Am suferit mult de tot” Superliga
SPORT.RO
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Raul Rusescu a comentat revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

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În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Raul Rusescu, convins după revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

În primul mandat la FCSB, Laurențiu Reghecampf a avut rezultate fabuloase, iar la acel moment era legitimat și Raul Rusescu. Fostul atacant a transmis că Gigi Becali a luat decizia corectă, în condițiile în care performanțele îl recomandă pe fostul său antrenor.

”Dacă ne referim la timpul în care va câștiga din nou la București cu o câștigătoare de Champions League, nu prea curând. Dacă ne ferim la revenirea acestui club unde îi este locul, să câștige campionatul, să joace în cupele europene, e omul potrivit pentru asta.

Mi-a plăcut totul la Reghe. Metodele de antrenament nu mi-au plăcut, dar mi-a plăcut cum mă simțeam la meci. Am suferit mult de tot. N-am mai avut perioadă mai bună în carieră decât cea cu el”, a declarat Raul Rusescu, potrivit Digi Sport.

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Rusescu
Rusescu
Rusescu
Rusescu
Robert Vîlceanu, alături de Raul Rusescu / Sursa foto: Sport Pictures.
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Salariu faraonic pentru Reghecampf la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre salariul pe care îl pregătește pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că, inițial, planul său era să se califice în UEFA Champions League, iar ulterior antrenorul să plece la arabi pentru o remunerație de 5 milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg, Laurențiu Reghecampf i-a spus omului de afaceri că își dorește să stea 5 ani la FCSB. După cele auzite, Gigi Becali și-a schimbat planul și a transmis că îi poate oferi 10 milioane de euro lui „Reghe” în 5 ani. Totuși, există o condiție: banii mulți vor veni din calificările în Liga Campionilor.

„Nu voi reveni la meciuri. Voi veni numai și numai dacă sunt campion mai devreme, o să merg la spectacol. Nu mă mai deranjez, mai bine stau liniștit în pat. Nu vreau să merg într-un vacarm de gălăgie, nu am nevoie. Dacă vor fi meciuri de Liga Campionilor, atunci voi merge.

Nici nu am stabilit cât îi dăm. Dacă vom merge în Liga Campionilor, îi dau drumul și ia 5 milioane de euro la arabi. A zis că vrea să rămână la FCSB 5 ani. I-am spus că va primi la mine 10 milioane în 5 ani, că îi dau 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, îi dau 1 milion primă. După jumătate de an, îi măresc salariul și prima, și îi dau două milioane pe an”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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