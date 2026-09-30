Raul Rusescu, convins după revenirea lui Laurențiu Reghecampf: „Am suferit mult de tot”

În ciuda faptului că așteptările erau ridicate la startul sezonului, FCSB a dezamăgit. Totul a plecat de la eliminarea din UEFA Conference League, iar ulterior echipa a avut rezultate sub așteptări și în SuperLiga.

Raul Rusescu, convins după revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Înainte de pauza dedicată echipelor naționale, FCSB a suferit un eșec teribil: 0-5 cu Universitatea Craiova. Înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” a dus la demiterea lui Marius Baciu.

Gigi Becali s-a mișcat rapid, iar în locul lui Marius Baciu a fost numit Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul a mai avut două mandate pe banca FCSB, de numele său fiind legată și ultima calificare în grupele UEFA Champions League.

În primul mandat la FCSB, Laurențiu Reghecampf a avut rezultate fabuloase, iar la acel moment era legitimat și Raul Rusescu. Fostul atacant a transmis că Gigi Becali a luat decizia corectă, în condițiile în care performanțele îl recomandă pe fostul său antrenor.

”Dacă ne referim la timpul în care va câștiga din nou la București cu o câștigătoare de Champions League, nu prea curând. Dacă ne ferim la revenirea acestui club unde îi este locul, să câștige campionatul, să joace în cupele europene, e omul potrivit pentru asta.

Mi-a plăcut totul la Reghe. Metodele de antrenament nu mi-au plăcut, dar mi-a plăcut cum mă simțeam la meci. Am suferit mult de tot. N-am mai avut perioadă mai bună în carieră decât cea cu el”, a declarat Raul Rusescu, potrivit Digi Sport.