„Nu ar fi titular nici la FC Voluntari!” Mitică Dragomir îl face praf pe favoritul lui Mihai Stoica de la FCSB

„Nu ar fi titular nici la FC Voluntari!” Mitică Dragomir îl face praf pe favoritul lui Mihai Stoica de la FCSB Superliga Dragomir
SPORT.RO
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Mitică Dragomir nu a avut milă de un jucător de la FCSB.

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FCSB l-a transferat în mercato de vară pe Aymen Boutoutaou, atacant care a impresionat în ligile secunde din Franța. Algerianul a ajuns la echipă după insistențele lui Mihai Stoica.

Mitică Dragomir îl face praf pe favoritul lui Mihai Stoica de la FCSB

În ciuda faptului că a avut un start bun la FCSB, atacantul a intrat în dizgrațiile lui Gigi Becali, astfel că o despărțire în viitoare perioadă dedicată transferurilor nu ar mira pe mine.

Mitică Dragomir a vorbit despre Aymen Boutoutaou. Fostul șef de la LPF nu e de acord cu Mihai Stoica, oficial care a declarat că algerianul este cel mai talentat jucător din lot, și a transmis că fotbalistul nu ar fi titular nici măcar la nou-promovata FC Voluntari.

„Ăla (n.r. Nsimba) nu e mai bun decât Garita, iar Boutoutaou nu ar fi titular nici la FC Voluntari. Dacă eu aș fi la Voluntari, nu l-aș lua la echipă. Amândoi sunt jucători de duzină”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit Fanatik.

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FCSB, schimb spectaculos cu Universitatea Craiova: Boutoutaou pentru Nsimba

Aymen Boutoutaou nu l-a convins pe patronul de la FCSB, iar Becali este dispus să îl cedeze pe fotbalistul ajuns în această vară la FCSB campioanei de anul trecut. Totuși, finanțatorul de la FCSB așteaptă un jucător în schimb.

Gigi Becali îl așteaptă la echipă Steven Nsimba, atacantul oltenilor, despre care s-a vehiculat că nu ar mai fi mulțumit la formația din Bănie. Mihai Rotaru ar fi încântat de schimbul propus, iar cei doi jucători ar urma să facă rocada, însă contractul ar urma să fie semnat abia din iarnă.

Pe lângă Aymen Boutoutaou, Universitatea Craiova ar urma să încaseze și un milion de euro în schimbul lui Nsimba.

El vrea ceva de la mine, eu vreau ceva de la el. În iarnă, da. Dar noi o facem de acum. Da. Unu contra unu, cu bani, vedem. Jucătorul de la el vine la mine și se antrenează cu acordul lui, jucătorul de la mine se antrenează la el cu acordul meu. Nu mai joacă. Dacă așa convenim. Păi, ce, îl obligă cineva pe jucător?

Cu acordul lui. Îl întreb dacă vrea, care e treaba? Octombrie, noiembrie, decembrie. (n.r. – Nu puteți să ne spuneți?) Nu pot să vă zic. Din punctul meu de vedere, eu vi l-aș zice, dar nu știu dacă vrea el. Sunați-l pe Rotaru. Eu nu am secrete, dar nu știu dacă îi convine lui. E un jucător care nu-mi convine…Eu vreau să-l dau pe unul, el vrea să-l dea pe unul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

  • 800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou
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