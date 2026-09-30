VIDEO EXCLUSIV După ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon, Mirel Rădoi a fost găsit! Apariție de senzație a fostului antrenor de la FCSB

După ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon, Mirel Rădoi a fost găsit! Apariție de senzație a fostului antrenor de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Mirel Rădoi a fost surprins la un meci important.

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Gigi BecaliMirel RadoiFCSBRomania U21
Din articol

Mirel Rădoi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai râvniți antrenori ai momentului. După ce a pus bazele performanței de la Universitatea Craiova, tehnicianul a pregătit-o pe FCSB, ca ulterior să ajungă la Gaziantep.

După ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon, Mirel Rădoi a fost găsit

Din nefericire, experiența în Turcia s-a terminat prematur. Conducerea de la Gaziantep a decis să se despartă de Mirel Rădoi după 1-2 cu Rizespor.

Aflat liber de contract, Mirel Rădoi a fost dorit, din nou, de către nașul său. Gigi Becali a pus mâna pe telefon, după 0-5 cu Universitatea Craiova, și a vrut să îl instaleze pe finul său pe banca tehnică a FCSB.

Cum Mirel Rădoi nu a răspuns, omul de afaceri s-a reorientat Rapid, iar Laurențiu Reghecampf a fost numit ca antrenor principal la FCSB. După o perioadă de absență în spațiul public, Rădoi a fost zărit.

Fostul selecționer al primei reprezentative a fost surprins în lojă la partida decisivă a României U21. „Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea se duelează cu Finlanda U21, la Târgoviște, în preliminariile pentru Campionatul European, iar partida poate fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena.

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Declarațiile lui Gigi Becali

„Am vorbit cu cei din staff, am mai făcut niște cercetări, am vorbit și cu galeria și, la 5-0, cânta și aplauda echipa. L-am sunat pe Mustață și i-am zis: «Bă, pentru gestul ăsta pe care l-ați făcut, tu alegi antrenorul, fac și eu ca recunoștință». A zis: «Reghecampf sau Rădoi». Am zis: «Bine, hai, la revedere!». Oricum, unul dintre ăștia va fi antrenor.

L-am sunat întâi pe Mirel. Am zis că, dacă nu va răspunde, îl sun întâi pe Reghe. L-am sunat pe Mirel de trei ori, nu a răspuns, l-am sunat pe Reghe, a răspuns. A zis: «Domne...». Am zis: «Nu știu ce...». Este la Esperance, dar are o clauză. Trebuie să plătească o clauză, plătește 150.000, iar eu plătesc 150.000 la Craiova. I-am zis că îl sun eu pe Rotaru și vorbesc cu el”, a declarat Gigi Becali.

Echipele de start din România U21 - Finlanda U21

  • România U21: Lefter - Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciobotaru - Banu, Cîmpean, Radaslavescu - Burnete, Vermeșan, Doicaru. Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea.
  • Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback - Talvitie. Rezerve: Europaeus, Happonen, Helen, Korkko, Mero, Pippola, Simojoki, Turkki, Vaisto. Antrenor: Mika Lehkosuo.
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