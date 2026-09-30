Mirel Rădoi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai râvniți antrenori ai momentului. După ce a pus bazele performanței de la Universitatea Craiova, tehnicianul a pregătit-o pe FCSB, ca ulterior să ajungă la Gaziantep.

După ce nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon, Mirel Rădoi a fost găsit

Din nefericire, experiența în Turcia s-a terminat prematur. Conducerea de la Gaziantep a decis să se despartă de Mirel Rădoi după 1-2 cu Rizespor.

Aflat liber de contract, Mirel Rădoi a fost dorit, din nou, de către nașul său. Gigi Becali a pus mâna pe telefon, după 0-5 cu Universitatea Craiova, și a vrut să îl instaleze pe finul său pe banca tehnică a FCSB.

Cum Mirel Rădoi nu a răspuns, omul de afaceri s-a reorientat Rapid, iar Laurențiu Reghecampf a fost numit ca antrenor principal la FCSB. După o perioadă de absență în spațiul public, Rădoi a fost zărit.

Fostul selecționer al primei reprezentative a fost surprins în lojă la partida decisivă a României U21. „Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea se duelează cu Finlanda U21, la Târgoviște, în preliminariile pentru Campionatul European, iar partida poate fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena.