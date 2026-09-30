OFICIAL Real Madrid a făcut anunțul: se operează și e OUT!

Real Madrid a făcut anunțul: se operează și e OUT! La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a anunțat că un jucător va fi operat, astfel că ar urma să fie indisponibil în următoarea perioadă.

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Din articol

Fundasul echipei Real Madrid, Raul Asencio, va fi operat pentru o fractură de stres la tibie dreaptă, a anunţat miercuri clubul spaniol.

Operaţia va avea loc joi. Presa spaniolă a relatat că perioada de recuperare va fi cuprinsă între două şi patru luni, dacă operaţia decurge conform planului.

Real Madrid a făcut anunțul: Raul Asencio, OUT!

Asencio, în vârstă de 23 de ani, se confruntă cu o accidentare încă de la începutul sezonului şi nu a fost inclus în loturile de meci ale echipei Real pentru primele cinci partide.

A jucat în 34 de meciuri pentru Real în sezonul trecut, dar şi-a pierdut locul de titular în ultimele trei luni ale campionatului.

Ibrahima Konate şi Dean Huijsen au fost fundaşii centrali titulari ai antrenorului Jose Mourinho în acest sezon, iar acesta poate conta şi pe germanul Antonio Rüdiger. 

Eder Militão continuă să se recupereze după operaţia la muşchiul ischiogambier care l-a ţinut pe tuşă încă din aprilie, scrie News.ro.

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