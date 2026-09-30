Fundasul echipei Real Madrid, Raul Asencio, va fi operat pentru o fractură de stres la tibie dreaptă, a anunţat miercuri clubul spaniol.

Operaţia va avea loc joi. Presa spaniolă a relatat că perioada de recuperare va fi cuprinsă între două şi patru luni, dacă operaţia decurge conform planului.

Real Madrid a făcut anunțul: Raul Asencio, OUT!

Asencio, în vârstă de 23 de ani, se confruntă cu o accidentare încă de la începutul sezonului şi nu a fost inclus în loturile de meci ale echipei Real pentru primele cinci partide.

A jucat în 34 de meciuri pentru Real în sezonul trecut, dar şi-a pierdut locul de titular în ultimele trei luni ale campionatului.