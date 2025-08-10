Ialomițenii au produs surpriza în Ghencea și au plecat cu toate cele trei puncte, grație reușitei semnate de Raul Rotund în minutul 19.



În partea secundă, campioana României a forțat golul egalizator. A avut mai multe ocazii, dar nu a reușit să înscrie și a ajuns la a treia înfrângere la rând în campionat.



Rotund, fotbalistul împrumutat de la Dinamo la Unirea Slobozia, s-a arătat entuziasmat de reușita sa la flash-interviul de după meci. Mijlocașul a fost ”asediat” cu mesaje după reușita sa.



Raul Rotund, dinamovistul care a învins FCSB



”Orice copil își dorește să înscrie împotriva campioanei României. Este un sentiment de nedescris. Este o surpriză. Mi-am dorit foarte mult asta, să demonstrez. Sper că i-am făcut mândrii pe fani. Sută la sută am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot.



(n.r. cum ați reușit surpriza?) Multă muncă, am alergat ca niște câini. Ne-am dorit, a fost dorința aceasta. Foarte mult ne-am dorit această victorie. Am primit în jur de 300-350 de mesaje după meci. Poate jumătate ar fi din partea fanilor lui Dinamo”, a spus Rotund, după meci.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



După această partidă, FCSB se pregătește pentru returul cu Drita, programat joi, de la ora 21:00, EXCLUSIV pe VOYO!

