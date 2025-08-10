Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 0-1 partida cu Unirea Slobozia, din etapa a cincea din Superliga României.

Mihai Stoica, ”ținta” fanilor Unirii Slobozia

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 34 și i-a aparținut lui Raul Rotund, care a marcat cu un șut din careu, expediat chiar de lângă Vali Crețu.

Fanii ialomițeni s-au dezlănțuit la finalul jocului. Împinși de la spate de bucuria victoriei cu FCSB, suporterii celor de la Unirea Slobozia i-au trimis un mesaj președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica.

”Meme Stoica, asta-i Slobozia!”, au strigat fanii ialomițeni după meci.

Motivul? În primăvară, oficialul campioanei României o ironiza pe Unirea Slobozia și declara că nu înțelege de ce formația din Ialomița a avut drept de promovare având în vedere că nu dispune de infrastructura necesară.

”Cu tot respectul pentru Slobozia, dar nu înţeleg promovarea asta. Nici nu e o promovare pentru oamenii din oraş, că nu joci acasă, joci pe un stadion de divizia C.

Nu există aşa ceva, e un miros incredibil acolo, chiar vorbeam şi cu cei de la Craiova despre asta. Nu e normal să joci la Sf. Gheorghe pe o bijuterie, apoi să te duci să joci pe un teren pe care îţi sare mingea în ochi, în care faci patinaj.

Nu ai licenţă la stadion, vii să joci în Bucureşti. Tu, FRF, omologhezi asta? Dacă vreţi să jucaţi, jucaţi la Târgovişte, că sunt două stadioane”, spunea Mihai Stoica în urmă cu doar câteva luni.

