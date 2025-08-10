Unirea Slobozia s-a impus în Ghencea, scor 1-0, grație golului marcat de Raul Rotund (19 ani).



Gigi Becali, la pământ după ce FCSB a pierdut și cu Slobozia



Patronul de la FCSB, Gigi Becali, nu i-a menajat pe jucători după un nou eșec suferit în acest start de sezon:



"Eu nu mă apuc să cert echipa, avem joi un meci important (n.r cu Drita). Cred că ei trebuie să-și dea seama că trebuie să joci fotbal din prima secundă cu orice echipă. Nu trebuie să primești gol ca să joci fotbal.



Am greșit, Lixandru nu-și revine. Am avut eu o plăcere, tot l-am încercat. Nu poți să joci fotbal dacă n-ai mijlocași. Nici George, pe care l-am lăudat... fotbalul e sport bărbătesc, de război. Nu merge cu trichi-trichi la fotbal.



Mă așteptam la Tănase să rezolve meciul, mă așteptam să-și asume, să rezolve meciul. Toate mingiile la adversar...", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



În urmă cu șase ani, startul de campionat a fost pur și simplu dezastruos pentru FCSB. Atunci, actuala campioană a suferit cinci înfrângeri la rând în primele șapte etape disputate. Seria neagră s-a oprit în etapa a opta, când FCSB a învins-o pe Farul Constanța (n.r FC Viitorul la acel moment), scor 2-1.



Rezultatele FCSB în primele cinci etape



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 1-1



FCSB - Hermannstadt 1-1 Etapa 2: Petrolul - FCSB 0-1



Petrolul - FCSB 0-1 Etapa 3: FCSB - Farul Constanța 1-2



FCSB - Farul Constanța 1-2 Etapa 4: Dinamo - FCSB 4-3



Dinamo - FCSB 4-3 Etapa 5: FCSB - Unirea Slobozia 0-1



Rezultatele FCSB în primele cinci etape din sezonul 2019/2020



Etapa 1: FCSB - Hermannstadt 3-2



FCSB - Hermannstadt 3-2 Etapa 2: Sepsi OSK - FCSB 0-0



Sepsi OSK - FCSB 0-0 Etapa 3: FCSB - FC Botoșani 0-2



FCSB - FC Botoșani 0-2 Etapa 4: Astra Giurgiu - FCSB 2-1



Astra Giurgiu - FCSB 2-1 Etapa 5: FCSB - FC Voluntari 1-3



Până la meciul cu Rapid, FCSB mai are de jucat și returul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. După înfrângerea cu Slobozia, FCSB a ajuns la cinci înfrângeri în ultimele șase meciuri disputate în toate competițiile.

