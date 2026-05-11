LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00, FCSB și Unirea Slobozia se întâlnesc în etapa cu numărul 8 din play-out-ul Superligii.

Partida are loc în Ghencea, pe Stadionul Steaua.

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura partidă pierdută de bucureșteni în ultimele opt meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au șase victorii și o remiză.

15 dintre cele 22 de înfrângeri suferite de ialomițeni pe durata sezonului curent au fost la limită.

La finalul rundei precedente, FCSB era echipa cu cele mai multe goluri marcate - 61, dintre care 34 au fost reușite până în pauză.

17 dintre cele 38 de goluri înscrise de Unirea au fost marcate din faze fixe, dintre care șase în urma unor lovituri libere.

FCSB are cea mai bună posesie din play-out - 62,3 % (ultimele 7 jocuri), capitol unde gruparea din Slobozia este ultima, doar 38 %.

Cu 15 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul din Superligă cu cele mai multe contribuții ofensive.

Statistică strânsă în întâlnirile directe dintre FCSB și Unirea Slobozia

FCSB și Unirea s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de patru ori, de două ori s-au impus roș-albaștrii, un joc a fost câștigat de ialomițeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Unicul succes din contul vizitatorilor de astăzi s-a consemnat pe 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1, meci jucat chiar pe arena Steaua.

Cea mai recentă dispută de pe prima scenă a avut loc pe 15 decembrie 2025, Unirea Slobozia - FCSB 0-2, goluri marcate de Mihai Lixandru și Alexandru Stoian. Info: LPF