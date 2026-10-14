Prestațiile sale bune din ultima perioadă l-au adus pe fundașul stânga și în vizorul echipei naționale. A fost selecționat de Gică Hagi pentru meciurile echipei naționale din Nations League, chiar dacă n-a prins niciun minut.

Acum, Opruț se concentrează pe ce are de făcut la echipa sa de club, cu care are ambiții mari. Vrea să câștige mai multe trofee în cei trei ani de contract pe care îi mai are.

Raul Opruț: ”FCSB? O echipă periculoasă”

”Aș vrea să rămân în istoria clubului câștigând vreo trei trofee, nu doar unul. Eu când eram mic vedeam Dinamo la TV ridicând trofee, Cupe și jucând în Europa”, a spus Opruț.

Fundașul a descris-o în trei cuvinte și pe FCSB, rivala care nu a avut parte de cel mai bun start de sezon. Echipa preluată recent de Laurențiu Reghecampf este pe locul nouă, după victoria cu 1-0 din ultima etapă în fața Oțelului.

”Cu siguranță și ei sunt o echipă periculoasă și, dacă vor avea 2-3 victorii consecutive, vor veni și ei acolo aproape”, a spus fundașul stânga de la Dinamo despre rivala FCSB, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă: 15 puncte în cinci meciuri pe teren propriu

Echipa pregătită de Nuno Campos este singura din campionatul României care se poate lăuda cu cinci victorii din tot atâtea partide pe teren propriu în Superliga României. Un total de 15 puncte are și Universitatea Craiova, dar oltenii au disputat șase meciuri pe teren propriu, bifând și o înfrângere, scor 0-1 cu FC Argeș.

„Împreună, am transformat stadionul într-o fortăreață!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

În plus, ”câinii” au și cel mai bun atac din campionat, cu 25 de goluri marcate (la egalitate cu Universitatea Craiova), dar și cea mai bună defensivă din campionatul nostru, cu doar șapte goluri primite după 11 runde.