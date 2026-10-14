Gică Hagi a convocat un lot de 32 de jucători, iar 30 dintre ei au fost folosiți. Singurii care nu au prins minute din partea selecționerului au fost portarul Valentin Cojocaru și fundașul Raul Opruț.

Raul Opruț, după 0 minute în 4 meciuri la națională: "A fost o dezamăgire de o zi"

În cazul lui Opruț, Gică Hagi nici măcar nu l-a luat în lot pentru primele trei meciuri, cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6). Dinamovistul a apărut pe foaie doar la duelul de acasă cu Suedia (0-1), însă a fost rezervă neutilizată.

"Nu am fost supărat. Supărat e mult spus. Dezamăgit. Când mergi la națională, mergi cu gândul să joci. Dacă m-aș duce cu gândul să nu joc, să stau pe bancă sau în tribună, nu m-aș mai duce la națională.

A fost doar o dezamăgire de o zi, atunci când a anunțat Mister lotul. După care, a trebuit să o iau de la capăt și să muncesc din nou.

Normal, am fost dezamăgit, dar nu supărat sau ce s-a mai scris. M-am dus cu gândul să ajut echipa națională cât pot eu. Mai departe, sunt lucruri pe care nu le pot controla și trebuie să le respect. Nu cred că e nevoie de comentarii negative. Până la urmă, am fost 30 și ceva jucători. 11 joacă și 5 pot intra de pe banca de rezerve", a spus Raul Opruț, într-un interviu pentru PRO TV.

Raul Opruț: "Selecționerul și-a cerut scuze și a zis să-l înțeleg și pe el"

Pe parcursul acțiunii, Gică Hagi i-a prezentat public scuze lui Raul Opruț, iar dinamovistul a dezvăluit că a avut și o discuție privată cu selecționerul pe această temă.

"Cu o zi înainte de meciul cu Bosnia, a venit la mine după antrenament, și-a cerut scuze și a zis să-l înțeleg și pe el cu chestia asta, că suntem mulți jucători și să vedem la meciul cu Suedia.

Eu nu sunt un jucător care să comenteze. Până la urmă, nu-ți garantează nimeni că joci la națională. N-a fost prima dată când am mers la națională și n-am jucat. Dacă nu joci, respecți decizia antrenorului și treci mai departe", a mai spus Opruț.