FOTO Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă!

Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă! Superliga
SPORT.RO
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Dinamo este liderul la zi din Superliga României, cu 26 de puncte după 11 runde.

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”Câinii” au un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid, iar campioana Universitatea Craiova completează podiumul, cu 23 de puncte. Înainte de următoarea etapă, în care se va duela cu FC Botoșani pe teren propriu, Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă pe rețelele de socializare.

Dinamo se laudă cu o statistică impresionantă: 15 puncte în cinci meciuri pe teren propriu

Echipa pregătită de Nuno Campos este singura din campionatul României care se poate lăuda cu cinci victorii din tot atâtea partide pe teren propriu în Superliga României. Un total de 15 puncte are și Universitatea Craiova, dar oltenii au disputat șase meciuri pe teren propriu, bifând și o înfrângere, scor 0-1 cu FC Argeș.

„Împreună, am transformat stadionul într-o fortăreață!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

În plus, ”câinii” au și cel mai bun atac din campionat, cu 25 de goluri marcate (la egalitate cu Universitatea Craiova), dar și cea mai bună defensivă din campionatul nostru, cu doar șapte goluri primite după 11 runde.

Ce echipe vede MM Stoica în play-off: „Sunt patru. Aproape imposibil să nu prindă”

Oficialul roș-albaștrilor le-a indicat pe Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. În opinia sa, cele patru formații au un avantaj important, iar celelalte echipe vor lupta pentru ultimele două poziții disponibile.

„E la lupta la play-off CFR-ul, sunt patru echipe în play-off la momentul ăsta: Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și U Cluj. Este aproape imposibil, în opinia mea, să nu prindă locul și mai sunt două locuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Oficialul FCSB a făcut referire și la CFR Cluj, care păstrează șanse de calificare după victoria cu 1-0 obținută în deplasare, pe terenul lui FC Argeș.

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