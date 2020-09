Rasturnare de situatie! Transferul lui Gabi Iancu a PICAT, desi era dat ca si transferat in Qatar: de ce nu s-a mai realizat mutarea

Gabi Iancu era dat ca si transferat la Al Ahly, insa mutarea a picat si atacantul va ramane la Viitorul.

Gabi Iancu era la un pas sa semneze cu Al Ahly, echipa din Qatar, plecarea atacantului de la Viitorul fiind confirmata chiar de presedintele clubului.

Gica Popescu anunta la inceputul lunii ca Viitorul s-a inteles cu Al Ahly in ceea ce priveste suma de transfer si totul depinde de Iancu daca se va intelege cu noua echipa.

Potrivit Ziare.com, mutarea nu s-ar mai fi realizat din cauza arabilor. Acestia nu mai sunt de acord sa ofere cei 800.000 de euro si au instiintat clubul constantean despre acest lucru.

"In mod normal da (n. r. pleaca). Depinde de el, clubul a fost de acord. El trebuie sa se puna de acord cu impresarul si cu clubul.

Cred ca in proportie de 90% sunt si ei pusi de acord. In mod normal pleaca. Nu pot sa dau cifre, este o suma cu care am cazut de acord. Noi suntem multumiti de suma pe care am luat-o", spunea Gica Popescu la inceputul lunii.

Atacantul de 26 de ani are o cota de piata de 1.3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Golgheterul sezonului trecut din Liga 1 a reusit sa inscrie un gol in cele trei partide jucate in aceasta stagiune. Iancu a fost convocat in premiera de Mirel Radoi si la echipa nationala a Romaniei, pentru duelurile din Nations League cu Irlanda de Nord si Austria, care au fost in direct la PRO TV.