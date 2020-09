BREAKING NEWS | "Suntem multumiti de suma pe care am luat-o!" Gabi Iancu e ca si plecat de la Viitorul! Fotbalistul discuta ultimele detalii cu noua echipa

Gabi Iancu (26 de ani) va pleca de la Viitorul Constanta, lucru confirmat de Gica Popescu, presedintele clubului.

Iancu a fost golgheterul campionatului in sezonul trecut de Liga 1 si o va parasi din nou pe Viitorul. Revenit la Constanta in in vara lui 2019, Iancu este pregatit de o noua aventura in afara Romaniei.

Transferul a fost confirmat de Gica Popescu, care a dezvaluit ca au mai ramas doar cateva lucruri de rezolvat intre jucator si noua sa echipa.

"In mod normal da (n. r. pleaca). Depinde de el, clubul a fost de acord. El trebuie sa se puna de acord cu impresarul si cu clubul.

Cred ca in proportie de 90% sunt si ei pusi de acord. In mod normal pleaca. Nu pot sa dau cifre, este o suma cu care am cazut de acord. Noi suntem multumiti de suma pe care am luat-o", a spus Gica Popescu la Digi Sport.

18 goluri si 8 pase decisive a reusit Iancu in sezonul 2019 - 2020, sezon in care a cucerit titlul de golgheter al Ligii 1. Cota de piata a atacantului este de 1.3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Iancu a fost convocat de Mirel Radoi la echipa nationala pentru meciurile cu Irlanda de Nord si Austria, dueluri care vor fi in direct pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.