Gabi Iancu, atacantul letal al Viitorului! Fotbalistul crescut la Academie a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul trecut!

Gabi Iancu a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul 2019 - 2020.

Gabi Iancu (26 de ani) a avut un sezon excelent la formatia lui Gheorghe Hagi. Atacantul si-a regasit din nou increderea sub comanda "Regelui". Pe langa cele 18 goluri marcate a reusit sa dea si 8 assist-uri. El se afla la cel mai bun moment din cariera, reusind sa devina cel mai bun marcator al echipei de la promovarea in Liga 1 in 2012, cu un total de 32 de goluri in toate competitiile.

"Inseamna foarte mult, m-am gandit foarte mult la asta inainte de sezon, cred ca mi-am demonstrat mie ca ceea ce gandeam cand am pornit in fotbalul mare, ca trebuie sa fiu cel mai bun, ca trebuie sa marchez, sa dau pase, s-a adeverit. Sper sa atrag atentia si in sezoanele viitoare, oriunde voi fi, sa fiu an de an printre cei mai buni.

N-am avut un moment cheie, de la inceputul sezonului am fost foarte focusat, mi-am zis ca trebuie sa schimb ceva in jocul meu, in atitudinea mea. A fost cel mai bun sezon al meu, dar nu vreau sa raman doar cu acest lucru, sa se discute ca am fost golgheterul Iancu si apoi nu s-a mai auzit nimic de el", a declarat Gabi Iancu pentru site-ul oficial al Viitorului.

1,3 milioane de euro este cota de piata a atacantului, conform Transfermarkt.