"Sunt sigur ca putem castiga grupa!" Gabi Iancu stie ce le-a lipsit jucatorilor din ultimii ani ai nationalei: "Nu au avut tupeu in joc!"

Gabi Iancu este unul dintre jucatorii aflati in fata primului joc la echipa nationala de seniori a Romaniei.

Inaintea duelurilor cu Irlanda de Nord si Austria, care vor fi transmise in direct de PRO TV pe 4 si pe 7 septembrie, de la ora 21:45, fotbalistul a oferit un interviu.

Golgeterul Ligii 1 in sezonul 2019/20 a vorbit despre momentele in care a simtit ca ii va fi greu sa obtina convocarea, dar si despre omul caruia ii va dedica primul gol inscris in tricoul echipei nationale.

De asemenea, Gabi Iancu a declarat si ca are incredere in ceea ce pot face "tricolorii" sub comanda lui Mirel Radoi.

"Nu cred ca au existat momente cand nu m-am gandit la asta (n.r. ca voi ajunge la nationala), doar am simtit ca va fi mai greu pentru ca imi luasem piciorul de pe pedala de acceleratie. In rest, mereu m-am gandit si am vrut sa joc pentru echipa nationala.

Cred ca (n.r. jucatorii din ultimii ani ai nationalei) nu au fost in joc, cu un tupeu extraordinar.

Mirel Radoi este un antrenor foarte bun, sunt sigur ca poate sa schimbe foarte multe si cred ca vom reusi sa facem performanta impreuna.

Sunt sigur ca putem castiga grupa (n.r. in Nations League). Am facut doua antrenamente pana acum, am vazut foarte mult talent in echipa noastra si nu vad de ce nu am putea reusi asta sau chiar mai mult de atat.

Primul om care m-a dus la fotbal a fost unchiul meu, care a decedat. Cu siguranta, lui o sa ii dedic primul gol la nationala", a declarat fotbalistul in varsta de 26 de ani, potrivit FRF.

Gabi Iancu este convins ca va reusi sa ii depaseasca performanta lui Victor Piturca, cel care a inscris 6 goluri la echipa nationala, desi a debutat la varsta de 29 de ani.