Viitorul, DEPENDENTA de golgheterul Gabi Iancu! "Nu am avut atacanti!" Gica Hagi, dezamagit dupa infrangerea cu Hermannstadt: "Normal ca sunt suparat!"

Viitorul a pierdut in deplasare la Hermannstadt, scor 2-0.

Echipa lui Gica Hagi a suferit a doua infrangere din playout-ul acestui sezon de Liga 1. Gica Hagi s-a declarat dezamagit de cum a decurs atacul Viitorului din ultimii 30 de metri. Lipsa golgheterului Gabi Iancu a fost resimtita de constanteni, care au fost la doar al treilea meci din playout fara gol marcat.

"Normal ca sunt suparat. Am venit sa luam puncte, a fost echilibrat meciul pana in 70. A venit acea greseala din careu si s-a dezechilibrat. Sunt dezamagit pentru ca in atac nu am produs pericol si trebuia sa o facem. Gabi a fost accidentat, se intampla, nu a putut sa joace.

75 de minute am dat ritmul jocului, am construit, am pasat. Din pacate in ultimii 30 de metri nu am stiut sa punem mingea in careu si sa atacam poarta.

Nu am vazut relaxare, am vazut o echipa care a pus presiune, dar in ultimii 30 de metri nu am avut atacanti", a spus Hagi la finalul partidei, la Digi Sport.